“Annuncio le prossime sorprese. Noi stiamo lavorando e non ci fermiamo mai per attirare l’attenzione dei più giovani. Arriva Giovanni Allevi con il programma ‘Allevi In The Jungle’, che racconterà gli artisti di strada in 8 puntate da 25 minuti; poi Diodato con ‘Storia di ‘un’altra estate’ in 8 puntate da 15 minuti in cui il cantautore ritorna a Taranto e racconta se stesso in un viaggio che attraversa l’Italia; e a breve ci sarà sulla piattaforma anche il programma ‘StarClub’, il racconto dell’incontro emozionante ed inaspettato tra sei giovani fan ed altrettante celebrities: Mahmood, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Gordon, Nek, Piero Pelù”. La direttrice Digital della Rai e di Raiplay, Elena Capparelli, nel giorno della celebrazione di 1 anno della nuova piattaforma digitale Rai, anticipa i progetti di fine 2020.

