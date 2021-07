Intitolata a Paola Clemente, vittima del lavoro, la sala videoconferenze della Cgil Puglia. Oggi, nel sesto anniversario della morte della bracciante agricola originaria di San Giorgio Jonico, morta a 49 anni mentre era al lavoro in un vigneto di Andria e diventata poi simbolo della lotta al caporalato e allo sfruttamento nelle campagne, si terrà la cerimonia nella sede regionale della Cgil, alla quale ha partecipato anche il marito della donna, Stefano Arcuri.

“Il 13 luglio del 2015 moriva di fatica nei campi di Andria Paola Clemente, l’operaia agricola in grado di svolgere lavori di elevata professionalità ma retribuita con una manciata di euro”, ricordano i segretari generali della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, e della Flai Puglia, Antonio Gagliardi.

“Sono passati sei anni e nei campi della Puglia si continua a morire: di lavoro, di caldo, soprattutto di violazione sistematica di diritti, di mancato rispetto della salute e della dignità delle persone”.

Caporalato, il dramma di Paola Clemente nel corto ‘La giornata’ di Pippo Mezzapesa



I sindacalisti pronunciano queste parola proprio nel ricordare l’anniversario della morte della lavoratrice tarantina alla quale è simbolicamente dedicata la legge 199 del 2016 di contrasto al caporalato e al lavoro nero, che “ebbe una accelerazione nell’approvazione – spiegano – proprio a seguito dello sgomento che suscitò nell’opinione pubblica la tragica vicenda di Paola”.

Sulla vicenda anche la giustizia sta facendo il proprio corso. Sono a processo per truffa, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro sei persone, tra referenti di un’agenzia interinale di Noicattaro e quelli dell’azienda che si occupava del trasporto delle braccianti dalla provincia di Taranto ai campi, mentre in un altro procedimento penale risponde di omicidio colposo il titolare dell’azienda di ortofrutta di Corato per la quale lavorava la donna.

A stroncarla, quella mattina del 13 luglio 2015, fu in infarto mentre stava lavorando all’acinellatura dell’uva. Lei che partiva da casa alle 2 di notte e tornava non prima delle 15, lavorando sotto il sole cocente dell’estate pugliese, per 27 euro al giorno, due euro per ogni ora di lavoro nei campi.

E così oggi, a sei anni dalla scomparsa, la Cgil Puglia e la Flai Cgil Puglia, che hanno prodotto il cortometraggio La giornata diretto dal regista Pippo Mezzapesa, nel quale si ripercorre la vicenda dell’operaia agricola tarantina, dedicano a Paola Clemente la sala videoconferenze della sede regionale della Cgil.

“Nonostante i successi sul piano investigativo e giudiziario favoriti dalla legge 199 del 2016, favorita dall’azione di rivendicazione portata avanti dal sindacato e in primis dalla Cgil e dalla Flai – continuano i due sindacalisti – ancora migliaia di lavoratori e lavoratrici sono vittime di sfruttamento, violazione dei diritti e sottosalario. E in questi anni altri lavoratori hanno pagato con la vita le insostenibili condizioni di lavoro imposte dai caporali, ultimo il 27enne maliano Camara Fantamadi, deceduto nelle campagne del Brindisino”.

Nel corso dell’incontro che è stato organizzato in occasione dell’anniversario, saranno anche illustrati una serie di dati su irregolarità riscontrate in agricoltura in Puglia, partecipazione delle imprese alla rete del lavoro agricolo di qualità, iscrizioni di lavoratori negli elenchi anagrafici Inps e le richieste che Cgil e Flai avanzano alle istituzioni per intensificare il contrasto a lavoro sommerso e caporalato.