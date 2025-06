Caporalato a Palermo: sei arresti in un’azienda abusiva

By

Sei cittadini di origine cinese, gestori di un’attività commerciale a Palermo, sono stati denunciati per sfruttamento lavorativo illegale. Le indagini sono scattate dopo un’ispezione effettuata a settembre 2023 nell’ambito di controlli anti caporalato.

Dai controlli è emerso che su 30 lavoratori, 27 operavano senza contratto e venivano costretti a lavorare per 12-13 ore al giorno, sette giorni su sette, ricevendo una paga oraria molto bassa e senza possibilità di riposi o ferie. L’ambiente di lavoro risultava insicuro e insalubre, con i dipendenti sotto costante sorveglianza attraverso un sistema di videosorveglianza.

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo, su richiesta della procura, ha imposto ai sei indagati una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività imprenditoriale per dodici mesi. Sono state anche riscontrate diverse violazioni delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, per un totale di sanzioni ammontanti a circa 200.000 euro.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.blogsicilia.it