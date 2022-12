Capodanno si avvicina: idee per propositi musicali

Cosa promettere in vista del nuovo anno dal punto di vista musicale: idee e spunti di riflessione.

Quando il calendario si trasforma e arriva un nuovo anno, è il momento perfetto per ricominciare da capo e fare buoni propositi. È comune prendere decisioni su come mantenersi in salute, apprendere una nuova abilità o pianificare più tempo di qualità con i propri cari. Ma perché non fare anche un proposito musicale quest’anno? La musica è un mezzo incredibilmente potente e può essere utilizzato per motivare, sollevare il morale e incoraggiarci a raggiungere nuovi obiettivi o rompere vecchie abitudini. Scopriamo insieme alcune idee e spunti di riflessione che potrebbero esserci d’aiuto.

Idee per “propositi musicali”

Una risoluzione musicale che possiamo prendere è quella di dedicare del tempo all’ascolto di musica che ci elevi e ci ispiri a concentrarci sul raggiungimento dei nostri obiettivi. Che si tratti della nostra musica rock, di hip-hop, pop, jazz, elettronica o classica preferita, è importante ritagliarsi un po’ di tempo nella nostra giornata per abbandonarsi alle vibrazioni positive. Prenderci del tempo per noi stessi ci aiuta a rimanere motivati e prepararci al successo durante tutto l’anno.

Capodanno

Un’altra idea potrebbe essere imparare qualcosa di nuovo. Possiamo approfittare di tutorial, lezioni e risorse online gratuite per imparare uno strumento o rispolverare le nostre abilità. Anche se è qualcosa di piccolo, come imparare una nuova sequenza di accordi o apprendere le basi della lettura della musica, può essere un ottimo modo per sfidare noi stessi e rimanere coinvolti nella musica che amiamo.

Infine, possiamo scegliere una o più canzoni che parlino di ciò che vogliamo manifestare nel nuovo anno. Ascoltando regolarmente la nostra musica, i testi e il messaggio di fondo delle canzoni, possiamo allenare le nostre menti a rimanere positivi e lavorare per raggiungere i nostri obiettivi ogni giorno.

Cosa cantare a Capodanno?

Quando l’orologio si avvicina alla mezzanotte di Capodanno, è sempre emozionante unirsi alla baldoria con una canzone. Che il raduno sia piccolo o grande, festeggiato tra celebrità di prim’ordine o a casa con la famiglia e gli amici intimi, una melodia divertente aiuterà a dare il tono a una notte memorabile.

Per i tradizionalisti, niente batte Shout degli The Isley Brothers. È incredibilmente edificante e rende tutti carichi e pronti per iniziare il conto alla rovescia! Se stai cercando qualcosa di più moderno, Happy di Pharrell Williams è sempre un successo. La melodia allegra e i testi ottimisti solleveranno lo spirito di qualsiasi festa.

Un altro brano preferito per la playlist di Capodanno è Don’t Stop Believin’ dei Journey. Un inno ispiratore che preparerà tutti ad affrontare il futuro con speranza e coraggio. Infine, non puoi sbagliare con brani di artisti del calibro di Bruno Mars, Taylor Swift o Beyoncé. Da Uptown Funk a Shake It Off, questi brani faranno sicuramente ballare tutti.