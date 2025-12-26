Capodanno senza petardi per gli animali

La notte di Capodanno si avvicina e molti animali domestici e selvatici possono essere terrorizzati dai petardi. L’Organizzazione internazionale protezione animali ha realizzato una guida per aiutare i proprietari degli animali a proteggere i loro amici di zampa dai pericoli legati ai botti.

I botti possono causare grande stress e paura negli animali, che possono scappare da giardini e cortili o rischiare la vita se anziani o cardiopatici. Anche la fauna selvatica, come uccelli e animali dei parchi e dei boschi, può disorientarsi a causa del frastuono e delle luci improvvise, schiantandosi contro alberi, muri o vetrate o finendo investita da auto in corsa.

Per evitare questi pericoli, l’Oipa ha fornito un decalogo di consigli ai proprietari degli animali. I consigli includono: tenere gli animali lontano dai festeggiamenti, non lasciarli soli e tenerli in casa o in un luogo protetto. È anche importante tenere alto il volume di radio o televisione e lasciare che gli animali si rifugino dove preferiscono. Inoltre, è consigliabile fare visitare l’animale da un veterinario comportamentalista e evitare di somministrare tranquillanti senza prescrizione medica. Infine, è possibile organizzare una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti.