Capodanno senza botti in Italia

Con l’avvicinarsi del Capodanno, torna il dibattito sull’uso di fuochi d’artificio e botti, una tradizione diffusa ma non priva di conseguenze. Oltre all’aspetto festivo, l’accensione di materiali pirotecnici comporta rischi concreti per la sicurezza delle persone, per gli animali e per l’ambiente.

I rumori improvvisi e di forte intensità possono provocare gravi reazioni negli animali domestici e selvatici. Cani e gatti spesso vivono situazioni di forte stress e panico, con casi di fuga, incidenti o traumi anche gravi. Effetti simili si registrano nella fauna selvatica, con uccelli morti a causa dello spavento e del disorientamento provocati dai botti.

L’impatto riguarda anche la qualità dell’aria, con un aumento temporaneo ma significativo delle concentrazioni di polveri sottili, che possono avere effetti sulla salute, in particolare per le persone più fragili. Non vanno poi sottovalutati i rischi di incendio, poiché botti, fuochi e lanterne volanti possono innescare roghi in ambito urbano o in aree naturali.

A questi si aggiungono i pericoli legati alla sicurezza, come esplosioni improvvise e ordigni inesplosi, che rappresentano una minaccia soprattutto per chi li maneggia e per chi si trova nelle vicinanze. I dati evidenziano un aumento dei ferimenti tra i minori.

Alla luce di questi elementi, cresce l’invito a celebrare il Capodanno in modo alternativo, privilegiando festeggiamenti più sicuri e rispettosi dell’ambiente, senza ricorrere ai fuochi d’artificio. Diverse amministrazioni locali stanno valutando o hanno già adottato provvedimenti restrittivi sull’uso di botti e materiali pirotecnici, con l’obiettivo di tutelare cittadini, animali e territorio. Un Capodanno più sobrio e consapevole può rappresentare una scelta di responsabilità, capace di coniugare festa e rispetto per la sicurezza collettiva.