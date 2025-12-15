9 C
Capodanno senza botti a Osimo

Capodanno senza botti a Osimo

A Osimo, Legambiente lancia un appello per un Capodanno senza botti, al fine di tutelare le persone, gli animali e l’ambiente. L’associazione chiede alle amministrazioni locali di vietare o limitare i fuochi d’artificio durante le festività, in quanto ogni anno provocano danni, anche gravi, alle persone e all’ambiente e terrorizzano gli animali.

Secondo Leonardo Puliti, presidente del Circolo Legambiente Osimo, i botti di fine anno possono provocare incidenti gravi, terrorizzare gli animali da compagnia e selvatici, e inoltre sono pericolosi per l’ambiente. I fuochi d’artificio sono composti da sostanze inquinanti come coloranti, combustibile, ossidanti e leganti, che possono rimanere dispersi nell’ambiente per giorni dopo l’evento.

L’uso di metalli pesanti e tossici come piombo, cromo e antimonio nei fuochi d’artificio è stato vietato in alcuni paesi e rappresenta un potenziale pericolo per la salute umana e animale. Inoltre, la combustione dei fuochi d’artificio produce particolato, inquinanti gassosi e ozono, che possono causare problemi respiratori e cardiovascolari.

Negli ultimi anni, molti Comuni hanno emanato atti amministrativi per vietare o regolamentare l’uso dei botti, ma molti altri non hanno ancora preso misure adeguate. L’auspicio di Legambiente è che gli spettacoli pirotecnici possano essere sostituiti da spettacoli piromusicali, che siano più sicuri e meno inquinanti. L’associazione confida nelle amministrazioni locali perché possano intervenire con ordinanze a salvaguardia delle persone, degli animali e dell’ambiente.

Tributazione Italia
