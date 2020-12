BOLOGNA – La Repubblica di San Marino ci ripensa e annulla i cenoni di Capodanno, annunciando alle categorie economiche una stretta analoga a quella dell’Italia. Il Governo del Titano ha anticipato alle categorie economiche un decreto, per la prossima settimana: l’ipotesi è quella di un lockdown per il 24, 25, 26 e 31 dicembre e poi 1, 2, 3 gennaio 2021.

Solo due giorni fa il Governo sammarinese aveva dato il via libera fino all’1 di notte ai cenoni di Capodanno nei ristoranti e locali pubblici,mentre sui social network impazzava un messaggio promozionale in cui si invitavano i residenti nelle confinanti Marche ed Emilia-Romagna a passare il confine e godersi “Il natale delle meraviglie”. La possibilità di organizzare e prenotate cenoni aveva scatenato polemiche e proteste anche da parte di medici ed esperti italiani (come quella sollevata dal virologo Roberto Burioni) che alla fine hanno prodotto una nuova stretta anche a San Marino.