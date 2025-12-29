Capodanno pericoloso per cani e gatti in Italia

I botti e fuochi d’artificio di Capodanno possono essere fatali per molti cani e gatti. Ogni anno, migliaia di animali muoiono d’infarto, vengono smarriti o hanno reazioni incontrollate a causa dei forti rumori prodotti dagli spettacoli pirotecnici. Il fragore dei petardi, i lampi di luce e gli odori pungenti possono innescare panico e disorientamento, spingendo cani e gatti a fuggire, con il rischio di incidenti o ferite.

Ciò avviene perché sia i gatti che i cani, così come molti altri animali, hanno un udito molto sviluppato e percepiscono i rumori a un’intensità maggiore rispetto agli esseri umani.

Massimo Comparotto, Presidente Oipa Italia, Organizzazione internazionale protezione animali, afferma che i petardi e i fuochi d’artificio sono un’enorme fonte di stress, paura e pericolo per gli animali, sia domestici che selvatici.

A pagare il prezzo più alto sono sempre i più fragili, i cuccioli e gli anziani, ma anche chi li ama è costretto a gestire momenti di difficoltà e paura mentre il mondo festeggia.

Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia, l’Oipa ha messo a punto un decalogo per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio amico a quattro zampe.

Tra i principali punti ci sono il suggerimento di tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui vengono esplosi petardi e di tenerli al guinzaglio durante le passeggiate, evitando di lasciarli in giardino o in balcone.

Inoltre, si raccomanda di tenere alto il volume di radio o televisione per minimizzare il frastuono, chiudendo le finestre e le persiane, e di lasciare che gli animali si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato.

E’ consigliata anche una visita da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto, evitando soluzioni fai da te e somministrando tranquillanti.

Il veterinario Federico Coccia spiega che gli animali hanno paura dei rumori assordanti, in particolare il cane, che ha un udito molto più accentuato di quello dell’uomo.

Un petardo per un cane è paragonabile allo scoppio di una bomba a mano a un metro di distanza per un essere umano.

In più, gli animali non capiscono cosa sta succedendo, il perché di questo caos improvviso.

Il consiglio è di stare quanto più è possibile con loro, coccolarli, rassicurarli mostrandosi tranquilli, ma se restano soli può essere utile lasciare sparsi per la casa indumenti del proprietario, il cui odore li rassicura.

Anche i gatti possono essere terrorizzati dai fuochi d’artificio tanto quanto i cani, ma si comportano in maniera diversa.

Mentre per il cane è fondamentale la presenza del proprietario, per il gatto la casa viene percepita come un rifugio.

Il gatto è in sofferenza come il cane, ma considera la casa come una protezione, ha i suoi posti sicuri, le sue tane, all’occorrenza si rifugia negli ambienti a lui familiari, sa che la casa è come uno schermo tra lui e la guerra che c’è fuori.

Capodanno è una festa per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe, bisogna prendersi cura dei loro bisogni e garantire loro sicurezza e protezione.