Capodanno Musicale a Roma: La Replica di Gualtieri dopo l’Esclusione di Tony Effe e la Risposta a Mahmood

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto alle accuse di censura legate al concerto di Capodanno, affermando che “Roma Capitale non censura nessuno”. Gualtieri ha sottolineato come negli ultimi tre anni la città abbia ospitato numerosi artisti di diversi generi e origini. Questa precisazione è arrivata dopo il forfait di Mahmood e Mara Sattei, che hanno scelto di non partecipare al concerto in solidarietà con Tony Effe, ritenuto censurato dall’amministrazione con la sua esclusione.

Le polemiche si sono intensificate dopo la decisione del comune di escludere Tony Effe dal concerto, poiché considerato divisivo a causa dei contenuti dei suoi brani, in particolare su temi delicati come la violenza sulle donne. Nonostante le dichiarazioni degli artisti che si sono ritirati per solidarietà, Gualtieri ha ribadito che Roma è una città aperta, che promuove l’arte e la musica in tutte le sue forme, e che le accuse di censura sono infondate.

Il sindaco ha poi spiegato che l’esclusione di Tony Effe era motivata dalla necessità di rispettare valori fondamentali come la libertà delle donne e la lotta contro la violenza di genere. Secondo Gualtieri, il concerto di Capodanno dovrebbe essere un evento che unisce la città piuttosto che creare divisione. Ha dichiarato: “Se uno deve fare un concerto pagato dai cittadini, deve unire”, sottolineando l’importanza di creare un’atmosfera festosa e inclusiva.

In risposta alle critiche e alla tensione generata dall’esclusione di Tony Effe, il sindaco ha chiarito che la decisione è stata presa per garantire che l’evento non urtasse sensibilità su questioni così importanti. Gualtieri ha concluso dicendo che il rapper può continuare a fare i suoi concerti, mentre il Capodanno romano seguirà un’altra direzione, senza polemiche.

In sintesi, il primo cittadino ha ora l’obiettivo di tranquillizzare l’opinione pubblica e riaffermare l’impegno di Roma per la pluralità delle idee, mentre il concerto di Capodanno si prepara a svolgersi in un’atmosfera di festa collettiva.