Capodanno in musica nelle principali città italiane

Se non sai ancora come festeggiare il Capodanno, ecco alcuni degli eventi musicali organizzati nelle principali piazze italiane.

Per il Capodanno 2024, in Italia sono stati organizzati diversi eventi che vedranno salire sui palchi posizionati nelle piazze delle principali città, alcuni tra gli artisti più apprezzati dal pubblico. Per voi, una breve guida dei concerti che si terranno la notte di San Silvestro.

I concerti previsti per la notte di Capodanno

Iniziamo da Roma, dove sul palco del Circo Massimo, in occasione del Rome 2024, si alterneranno Blanco, Lazza e Francesca Michielin, a partire dalle 21:30. La star di Piazza Sordello a Mantova, invece, sarà Madame, mentre Mr Rain è il protagonista del Capodanno a Brescia.

A Siena è attesa Emma Marrone, insieme al duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay. In piazza Cavalieri a Pisa, è in programma lo show di Fabri Fibra, mentre a Napoli il concerto dei The Kolors. Lo Stato Sociale a Torino, ed i Pooh a Salerno. Per il Capodanno di Alghero salirà sul palco Ligabue, mentre ad Olbia Zucchero e Salmo.

Mengoni è atteso a Cagliari, Gabbani a Padova, Elodie a Palermo, Giorgia a Cosenza. Coez, Frah Quintale e Ermal Meta saliranno sul palco in Piazza della Libertà a Bari. A Genova è atteso il Tricapodanno con tre serate spettacolo che culmineranno con il concerto Mediaset in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro in Piazza de Ferrari.

Sarà un Capodanno all’insegna del jazz quello organizzato ad Orvieto con l’Umbria Jazz Winter, che si terrà tra il 28 dicembre ed il 2 gennaio 2024. A Firenze, invece, sono previsti diversi eventi nelle strade e nelle piazze della città che potranno accontentare tutti i gusti: dalla musica rock a quella lirica, dal gospel al jazz, senza dimenticare gli spettacoli di danza e acrobatici.

Visto il ricco calendario di eventi per la notte più lunga dell’anno, non vi resta che scegliere cosa fare in base ai vostri gusti!