Capodanno in musica Italia

Il 2026 è alle porte e con l’avvicinarsi dell’anno nuovo è arrivato il momento di fare il punto sui due appuntamenti televisivi in programma il prossimo 31 dicembre, rispettivamente su Canale 5 e su Rai 1. Il pubblico tv verrà accompagnato fino allo scoccare della mezzanotte da un cast di artisti d’eccezione.

Il capoluogo pugliese ospiterà il grande evento “Capodanno in musica” di Canale 5, condotto da Federica Panicucci con la partecipazione di Fabio Rovazzi. La line-up è di tutto rispetto, con il nome di punta di Gigi d’Alessio, affiancato da Raf, Umberto Tozzi e Iva Zanicchi. Ci saranno anche giovani talenti provenienti da “Amici”, come la vincitrice Sarah Toscano, Petit, Mew e Mida. A infiammare la piazza barese ci penseranno i The Kolors, insieme a Baby K e Fred De Palma. Altri nomi presenti sono Mietta, Riccardo Fogli, Cioffi, Eddie Brock e i Desideri.

Sulla rete Rai Ammiraglia, Rai 1, Marco Liorni sarà al timone de “L’Anno che verrà”, prendendo il timone di Amadeus. Il palco sarà allestito sul lungomare di Catanzaro, in Calabria, e ospiterà artisti come Orietta Berti, Patty Pravo e Cristiano Malgioglio. Ci saranno anche Big Mama, Clementino, Diodato, Ermal Meta, Rettore, Sal Da Vinci, Leo Gassman, Romina Power e i Ricchi e Poveri.

Per chi preferirà trascorrere la serata con un bel film, il 31 dicembre su Rai 2 andrà in onda in prima serata il cartone Disney “Lilly e il Vagabondo”, seguito da “Jumanjii – The Next Level”. Su Rai 3, sarà trasmesso il film “Killers of the flower moon” di Martin Scorsese.