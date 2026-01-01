Capodanno in musica Italia

Il Capodanno in Musica presenta una scaletta di cantanti che si esibiranno durante la serata. Gli artisti che si sono già esibiti includono Gigi D’Alessio con canzoni come “Quanti amori” e “Non dirgli mai”, Umberto Tozzi con “Gente di mare”, “Ti amo” e “Tu”, Baby K con “Voglio ballare con te” e “Dimmi dimmi dimmi”, Raf con “Battito animale” e “Self control”, The Kolors con “Karma” e “Italodisco”, Riccardo Fogli con “Storie”, “Piccola Katy” e “Noi due nel mondo e nell’anima”, Rovazzi con “Faccio quello che voglio”, “Senza problemi”, “Volare” e “Andiamo a comandare”, Iva Zanicchi con “Come ti vorrei”, “Dolce far niente” e “Zingara”, Umberto Tozzi con “Si può dare di più”, “Stella stella” e “Gloria”, Raf con “Due” e “Infinito”, e Gigi D’Alessio con “Un selfie con la vita”, “Un nuovo bacio”, “Nun ciò può dicere”, “Come suona el corazon” e “Non mollare mai”.

Per il brindisi di mezzanotte, altri artisti si sono esibiti, tra cui Gigi D’Alessio con “Una magia storia d’amore” e “Mon amour”, il cast di Vida Loca, Fred De Palma con “Extrasi”, “Una notte ancora” e “Sexy rave”, Baby K con “Da zero a cento” e “Roma-Bangkok”, Sarah Toscano con “Amarcord”, Eddie Brock con “Tarocchi” e “Non è mica te”, Alessio Bernabei con “Primo caffè” e “Noi siamo infinito”, Mida e Sarah Toscano con “Semplicemente”, Mida con “Rossofuoco”, Mew con “Buia” e “Mercoledì mai”, e Federica Abbate con “Tilt” e “Niente canzoni d’amore”.

Altri artisti che devono ancora esibirsi includono Petit, Mietta, Cioffi, Tony Maiello, I Desideri e Young Hash.