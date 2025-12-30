Capodanno in Musica a Bari

Ci saranno Gigi D’Alessio e “I Desideri” al Capodanno in Musica che andrà in onda mercoledì 31 dicembre in diretta su Canale 5 dalla suggestiva piazza Libertà a Bari. L’evento, in attesa della mezzanotte e oltre, sarà presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

“Capodanno in musica” sarà trasmesso sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma. La regia è affidata a Luigi Antonini. L’evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio “PUGLIA. L’Italia levante”, racconta l’evoluzione di un territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.