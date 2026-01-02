Capodanno in musica a Bari

In piazza si sono radunate molte persone per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Nonostante il freddo pungente, hanno deciso di trascorrere la notte di San Silvestro a piazza della Libertà per lo show del Capodanno in musica organizzato da Mediaset e trasmesso in diretta su Canale 5.

Gigi D’Alessio e altri artisti si sono esibiti sul palco, condotti da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Gli artisti presenti includevano anche Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli e Iva Zanicchi, oltre a Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi e Eddie Brock. L’evento è stato trasmesso in diretta anche sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba.

Per l’organizzazione dell’evento, è stata allestita una gradinata per il pubblico e posti in piedi nello spazio antistante il palco. Sono stati predisposti due varchi per l’accesso all’area del concerto, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima stabilita dalla Prefettura per motivi di sicurezza. Una pedana è stata predisposta per le persone con disabilità.

Secondo i dati del Comune, sono state oltre 6.000 le persone che hanno avuto accesso all’area del concerto, mentre altre 10mila hanno assistito all’esterno della zona rossa grazie ai maxischermi. Per garantire la sicurezza, sono stati predisposti all’ingresso controlli su borse e zaini. Nell’area del concerto non è consentito introdurre oggetti potenzialmente pericolosi.

Infine, per consentire ai cittadini di raggiungere il centro per assistere al concerto utilizzando i mezzi pubblici, Amtab ha disposto un piano speciale con corse notturne dei bus e aperture straordinarie dei park&ride.