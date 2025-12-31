Capodanno in musica a Bari

La notte di San Silvestro si accende sotto le stelle della Puglia. Mercoledì 31 dicembre, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, Piazza Libertà a Bari ospiterà il tradizionale concertone di fine anno con i big della musica italiana. Federica Panicucci sarà la padrona di casa e sarà affiancata da Fabio Rovazzi. La serata evento avrà inizio alle 21.50 circa e proseguirà ben oltre il brindisi di mezzanotte. Il Capodanno in musica di Canale 5 dovrebbe concludersi intorno alle 2 del mattino.

