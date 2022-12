Capodanno in Musica 2023: cantanti, ospiti e conduttori

Capodanno in Musica 2023: tutti i cantanti del cast del concerto di Capodanno condotto da Federica Panicucci, in onda su Canale 5.

Passano gli anni, ma non cambiano le abitudini. Anche il finale del 2022 (o l’inizio del 2023, che dir si voglia) ci regalerà una battaglia di Capodanno tra il Concerto di casa Rai e quello che andrà in onda su Canale 5. Condotto ancora una volta da Federica Panicucci, il Capodanno in Musica 2023 avrà come ospiti tantissimi artisti amati dal pubblico italiano, tra cui anche alcuni dei nuovi allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme chi salirà sul palco di piazza De Ferrari a Genova.

I cantanti di Capodanno in Musica 2023

Il Capodanno in Musica andrà in onda nella prima serata e nottata del 31 dicembre 2022, subito dopo il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Canale 5. Per chi vorrà, l’evento sarà seguito in diretta radiofonica anche da Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan.

Federica Panicucci

Per quanto riguarda i protagonisti musicali, sul palco genovese sono stati annunciati i seguenti artisti:

– Annalisa;

– Baby K;

– Riccardo Fogli;

– Riki;

– Roby Facchinetti;

– Rocco Hunt;

– Sergio Sylvestre;

– Blind;

– Erwin;

– Anna Tatangelo;

– Fausto Leali;

– Follya;

– Gemelli DiVersi;

– GionnyScandal;

– Luigi Strangis;

– Mamacita;

– Ivana Spagna;

– Patty Pravo;

– Fabio Rovazzi;

– The Kolors.

I cantanti di Amici nel cast di Capodanno

Come abbiamo già anticipato, sul palco saliranno anche alcuni dei protagonisti dell’edizione 22 di Amici. In particolare, oltre alla ballerina Rita, ci sarà spazio anche per i cantanti Angelina Mango, l’ormai famosa figlia del grande e compianto Mango e di Laura Valente, e Cricca.

Ma non finisce qui. Come consuetudine degli ultimi anni, ci sarà spazio anche per collegamenti con altre piazze italiane. In questo modo ci sarà la possibilità anche di assistere ad alcune esibizioni da Bari e Matera, con altri protagonisti musicali: Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.