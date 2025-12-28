Capodanno in Italia: le destinazioni più gettonate

Anche Firenze è tra le città più gettonate per il Capodanno. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, gli italiani amano celebrare il Capodanno visitando posti vecchi e nuovi. Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza Holidu ha realizzato una classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il Capodanno, che include il numero medio di persone, il numero di notti in media e il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget varia dai 139 euro di Napoli ai 571 euro di Cortina.

Gli italiani prediligono le destinazioni del Belpaese rispetto a quelle estere, con ben 25 località della graduatoria all’interno del territorio nazionale e solo 5 all’estero. Le località di montagna e invernali dominano la classifica, con Livigno che si posiziona ai vertici davanti a Madonna di Campiglio e Roccaraso. Roma e Parigi completano la top 5.

Il Trentino-Alto Adige è la regione italiana più rappresentata in classifica, con 10 località, di cui 3 nella top 10: Madonna di Campiglio al secondo posto, Trento e Canazei rispettivamente settima e ottava. La Lombardia piazza 4 località nella graduatoria, mentre la Valle D’Aosta ne piazza 3. Sono invece 4 le regioni con una destinazione ciascuna nella graduatoria: Lazio, Toscana, Campania e Piemonte.

La città più costosa per il Capodanno è Cortina, con un prezzo medio di 571 euro a notte a persona. Tra le città d’arte, la più costosa è Parigi, con un prezzo medio di 310 euro a notte a persona. Sono solo 5 le mete che si collocano sotto il muro dei 200 euro, tra cui Firenze con 198 euro e Napoli con 139 euro, la località più economica della top 30. I dati sono stati estratti dal sito Holidu.it e includono le destinazioni più cercate per soggiorni con check-in compresi tra il 26 dicembre e il 31 dicembre e check-out compresi tra il 2 gennaio e il 4 gennaio.