Capodanno in Italia e all’estero

Da stranotizie
Capodanno in Italia e all’estero

A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori. L’80% di questi resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione. La metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300 mila italiani, ovvero 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna, Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee.

Le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite, come già accaduto per Natale. Le regioni più gettonate per il Capodanno italiano sono il Trentino Alto Adige, la Toscana e la Campania. La spesa media stimata per ogni persona è di 410 euro. Questi dati sono stati resi noti da un’indagine condotta da Confcommercio-Confturismo.

