Capodanno in giro per il mondo

Manca poco a Capodanno e l’attesa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è già febbrile. Le opzioni per lasciarsi alle spalle l’anno vecchio sono molteplici e variano in base ai gusti e a dove si decide di trascorrerlo.

Per chi vuole vivere il Capodanno in completa tranquillità, le Maldive sono il posto giusto, con le loro spiagge tropicali incantate e acque cristalline. Un’alternativa è l’arcipelago delle Mauritius, con le sue montagne coperte da vegetazione rigogliosa e spiagge idilliache dalla sabbia finissima. La Thailandia offre natura, tradizione e spiritualità, con templi buddisti e coste donano lunghe spiagge paradisiache e scogliere dalla natura incontaminata.

Gli Emirati Arabi sono il posto ideale per chi vuole dare il benvenuto al nuovo anno in un clima caldo in riva al mare e immergersi in atmosfere di lusso sfrenato, con metropoli da sogno come Dubai e Abu Dhabi. Se si preferisce festeggiare in una capitale metropolitana, New York è una scelta impossibile da ignorare, con la sua infinità di luoghi e proposte per passare la notte più magica dell’anno.

Anche Londra offre atmosfere uniche e magiche, con spettacolari fuochi pirotecnici sul Tamigi e feste in giro per la città. Rio de Janeiro è famosa per il suo Capodanno, con milioni di persone vestite di bianco che si riuniscono sulla spiaggia di Copacabana per uno spettacolo unico e irripetibile. Roma, con il suo fascino senza tempo e la sua atmosfera magica, offre un’ampia gamma di possibilità, dal tradizionale concerto ai Fori Imperiali alle feste più esclusive.