Capodanno in giro per il mondo

Manca poco al Capodanno e l’attesa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è già febbrile. C’è chi preferisce festeggiare in famiglia, chi giocare a carte con parenti ed amici, e chi scatenarsi in balli e feste in giro per piazze o veglioni. Le opzioni per lasciarsi alle spalle l’anno vecchio sono molteplici e variano in base ai gusti e a dove si decide di trascorrerlo.

Per chi vuole trascorrere il Capodanno al caldo e in completa tranquillità, le Maldive sono il posto giusto. Un’occasione perfetta per rilassarsi all’ombra di palme, su spiagge tropicali incantate e acque cristalline. Tra gli atolli più belli da scoprire ci sono quelli di Malé Nord e Sud, Ari, Vaavu e Rasdhoo.

L’arcipelago delle Mauritius è un’altra opzione da valutare per festeggiare in riva al mare in costume da bagno. Con le sue montagne coperte da vegetazione rigogliosa, con spiagge idilliache dalla sabbia finissima, con le sue lagune blu e i laghi cristallini, sarà come atterrare su un altro pianeta. A nord si può scegliere di vivere la vivace vita notturna di Grand-Baie, mentre Port Louis, la capitale, è una città calorosa, colorata e ospitale.

La Thailandia offre natura, tradizione e spiritualità. Se l’entroterra thailandese ha una ricca storia spirituale e culturale, basti pensare ai suoi templi buddisti, le sue coste donano lunghe spiagge paradisiache e scogliere dalla natura incontaminata. Tra le spiagge più belle, oltre alle celebri Phuket e Pattaya, ricordiamo Maya Bay sull’isola di Koh Phi Phi, Pra Nang a Krabi, e la spiaggia di Sunrise beach sull’isola di Koh Lipe.

Gli Emirati Arabi sono il posto che fa per te se vuoi dare il benvenuto al nuovo anno in un clima caldo in riva al mare e immergerti in atmosfere di lusso sfrenato. Metropoli da sogno come Dubai e Abu Dhabi, oltre al mare e a sabbie bianchissime, offrono paesaggi urbani unici e una vita notturna particolarmente vivace.

Se si vuole festeggiare il Capodanno in una capitale metropolitana, New York è una scelta impossibile da ignorare. La città che non dorme mai ha un’infinità di luoghi e proposte per passare la notte più magica dell’anno. Da Manhattan a Brooklyn, passando per Little Italy e la Statua della Libertà, e da Times Square a Central Park, la Grande Mela offre sicuramente un’infinità di esperienze.

Anche Londra offre atmosfere uniche e magiche. Dagli spettacolari fuochi pirotecnici sul Tamigi alla vista che offre il London Eye, alle feste in giro per la città, nelle piazze del Bing Ben e del The Shard, e nella più famosa Trafalgar Square. Il Capodanno nella capitale inglese è sicuramente un classico ma anche un ever green.

Tra i San Silvestro più belli al mondo si annovera certamente anche quello di Rio de Janeiro. Milioni di persone vestite di bianco si riuniscono sulla spiaggia di Copacabana e tra balli carioca, musica, luci e fuochi d’artificio, danno vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.

Un appuntamento da non perdere è sicuramente quello con la Città Eterna, che nella notte del 31 dicembre si prepara alla festa più attesa dell’anno. Roma, con il suo fascino senza tempo e la sua atmosfera magica, offre un’ampia gamma di possibilità. Dal tradizionale concerto ai Fori Imperiali alle feste più esclusive, passando per cenoni di gala in location storiche a party sfrenati.