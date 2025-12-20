Capodanno in giro per il mondo

Il Capodanno è una festa che si celebra in tutto il mondo, ma ognuno ha le sue tradizioni uniche. L’isola di Kiritimati nell’Oceano Pacifico è la prima a festeggiare, mentre le Isole Samoa sono le ultime a salutare l’anno vecchio. In Russia, alla mezzanotte, si aprono le finestre per far entrare il nuovo anno, mentre in Giappone si beve sakè nei templi e il gong annuncia l’arrivo del nuovo anno. In Estonia, si fanno sette cenoni per conquistare la forza di sette uomini, e a Madrid mangiare dodici acini d’uva a mezzanotte porta buon auspicio.

Molti decidono di trascorrere il Capodanno in posti diversi e lontani dal caos, come un deserto, un paradiso tropicale o ai confini del mondo. In Australia, ad esempio, si può trascorrere il Capodanno su un’isola privata come Lizard Island, dove si possono godere più di venti spiagge defilate e il verde lussureggiante di un parco nazionale. Un’altra opzione è Pelorus Private Island, raggiungibile solo in elicottero o yacht, dove si possono alternare yoga all’alba, immersioni sui reef e attività marine.

Un’altra destinazione unica è l’Arabia Saudita, dove si può scegliere tra mare cristallino e deserto senza tempo, opere di land art e pareti di roccia rossa. Sul Mar Rosso saudita, le ville sull’acqua di Sheybarah Island offrono un soggiorno all’insegna della privacy e della pace, con esperienze a contatto con la natura. Il deserto di AlUla, invece, invita a passeggiate all’alba, escursioni tra siti archeologici e serate sotto le stelle.

Il Giappone è un’altra destinazione che offre esperienze uniche, come la località sciistica e termale di Zao Onsen, dove si possono godere acque sulfuree celebri per il loro effetto rilassante e benefico per la pelle. Le Isole di Tahiti, nel cuore del Pacifico meridionale, riuniscono 118 isole e atolli che spaziano da sottili anelli corallini a montagne vulcaniche ricoperte di verde. Gli Stati Uniti offrono destinazioni come Aspen, incastonata tra le Rocky Mountains, dove si può sciare su piste spettacolari o scegliere tranquille escursioni con le racchette da neve nei boschi. Sedona, famosa per i suoi paesaggi di roccia rossa e le atmosfere spirituali, è ideale per chi cerca natura e benessere, con possibilità di praticare yoga, meditazione e mindfulness all’alba o al tramonto.