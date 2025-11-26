Capodanno in Europa

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che a Milano, per Capodanno, ci sarà un concerto in piazza Duomo, ma non quest’anno: l’anno prossimo, per il veglione del 2027. Quest’anno infatti la piazza è occupata dai lavori per le Olimpiadi. Ma in Europa come si festeggia?

A Londra, il cuore dei festeggiamenti di fine anno sono gli spettacolari fuochi d’artificio sul Tamigi, organizzati dal sindaco Sadiq Khan, che hanno come epicentro il London Eye. un evento rigidamente controllato che vede la chiusura per quella sera di tutto il centro della capitale. Partecipano ben centomila persone da tutta l’Inghilterra, che però possono accedere all’area ristretta solo se munite di biglietto acquistabile online.

A Parigi, il comune organizza un grande spettacolo con fuochi artificiali all’Arco di trionfo, sugli Champs Elysées. Anche quest’anno è atteso all’incirca un milione di persone. L’avenue verrà chiusa al traffico delle auto e la metropolitana resterà in funzione tutta la notte. Nonostante il dispiegamento straordinario delle forze dell’ordine, la festa viene spesso accompagnata da incidenti e disordini.

A Bruxelles, l’anno nuovo è celebrato con i fuochi d’artificio. Ai privati però ne è vietato l’uso. Un punto di ritrovo è la Place des Palais, tra il Palazzo Reale e il parco, dove si prevede musica e spettacolo pirotecnico.

A Berlino, dalla notte di San Silvestro 2016 si allestisce un grande palco alla Porta di Brandeburgo, con musica dal vivo. Tuttavia, a causa dei tagli al budget, quest’anno i dj suoneranno sulla Strada del 17 Giugno, che diventerà una grande pista da ballo, con i primi 20 mila biglietti gratuiti.