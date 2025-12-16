Capodanno in Europa: mete low cost e città per tutti

Dopo aver trascorso Natale in casa, trascorrere il Capodanno in una città europea può essere un’ottima idea. Tra capitali illuminate, città storiche e mete scelte per il divertimento dei più giovani, molti luoghi possono offrire un inizio d’anno indimenticabile.

Le mete low cost per Capodanno sono una scelta interessante per chi vuole trascorrere un capodanno senza spendere troppo. Bisogna scegliere una destinazione con il costo degli alloggi basso, eventi gratuiti e un costo della vita minore a quello italiano. Alcune città che potrebbero rispondere a queste caratteristiche sono Budapest, con la sua atmosfera romantica e le terme famose, Cracovia, città storica e vivace con bellissime piazze e mercatini invernali, e Porto, meno costosa di Lisbona, affacciata sul fiume Douro, con ottimo cibo e una bella festa di Capodanno in piazza.

Sofia, capitale della Bulgaria, è spesso considerata una delle città più economiche dove trascorrere il Capodanno in Europa. Il principale vantaggio di Sofia è il basso costo della vita, con hotel e appartamenti a tariffe inferiori rispetto alle capitali dell’Europa occidentale. Per la notte di Capodanno, il cuore della festa è nei pressi del Viale Vitosha e delle principali piazze, dove vengono organizzati concerti, spettacoli e il classico conto alla rovescia con fuochi d’artificio.

Per i giovani, città come Berlino, Barcellona, Amsterdam e Praga offrono una notte di festa, con musica e locali aperti fino al mattino. Berlino è un’icona della vita notturna europea, con club storici e musica elettronica, mentre Barcellona offre un clima più mite e locali nel quartiere del Born e dell’Eixample. Amsterdam è piena di bar e club, con feste in diverse piazze e sui canali, e Praga è una città che sa stupire, soprattutto durante la notte di Capodanno, con numerose piazze medievali illuminate e tanti locali per giovani.

Per le famiglie con bambini, città come Parigi, Copenaghen, Valencia e Vienna sono perfette per trascorrere un Capodanno indimenticabile. Parigi è perfetta per abbinare il Capodanno con una visita a Disneyland Paris, mentre Copenaghen offre i Giardini di Tivoli, addobbati a festa, e tanti spazi verdi e musei per famiglie. Valencia ha un clima più mite, con il lungomare, il Bioparc e l’Oceanogràfic, e tanti spazi per far giocare i bambini, e Vienna offre un’atmosfera fiabesca, mercatini di Natale, concerti e tanti caffè accoglienti.