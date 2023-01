Capodanno Gate e la noce moscata sbarcano al GF Vip: “Effetti allucinogeni”

Gli autori del GF Vip sono dei geni, perché sono riusciti a portare il Capodanno Gate anche nella casa di Cinecittà. Durante il GF Game Night (lo show del giovedì sera condotto da Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi) i concorrenti hanno organizzato il gioco delle vasche. Due gieffini si sono sdraiati nelle vasche, mentre venivano poste loro delle domande su ciò che sta succedendo in questo periodo fuori dalla casa. A Davide Donadei e Andrea Maestrelli hanno chiesto del libro del Principe Harry, dei mondiali, della bidella pendolare che fa tutti giorni la tratta Napoli Milano e anche del Capodanno Gate!

Donnamaria ha posto a Donadei la domanda: “Caro Davide, dopo capodanno gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata. Vero o falso?” Davide però non ha azzeccato al risposta giusta: “Le proprietà allucinogene? Oddio questa è falsa!” E Tavassi ha fatto anche dell’ironia: “E lui ora ci dirà ‘eh vabbè l’ho fumata io’. Comunque era vera hai sbagliato!”

Qualcuno mandi Wax a spiegare a Edoardo che non serve fumare o sniffare la noce moscata, ma che basta…

Comunque proporrei uno scambio: i comodini del GF alla corte di Maria come addetti alle pulizie o assistenti della Celentano e Tommy, NDG e Wax nella casa del Grande Fratello Vip.

COMUNQUE NON ABBIAMO RINGRAZIATO ABBASTANZA GLI AUTORI PER IL RIFERIMENTO AL NOCE MOSCATA GATE DI AMICI #oriele #gfvip

Nell’utlima settimana abbiamo letto di tutto su Capodanno Gate. Molti hanno parlato di noce moscata usata per sballarsi, altri di tatuaggi fai da te e qualcuno anche di festini in camera da letto. La verità ha svelata Giuseppe Candela su Dagospia ieri pomeriggio.

“Cosa è successo davvero nelle casette di Amici 22? Ormai non si parla che di questo caso e in molti hanno fatto ipotesi su quello che sarebbe accaduto nel programma di Maria De Filippi. Sei alunni hanno violato le regole e per loro sono stati presi dei provvedimenti. Sui social ha preso piede la tesi della noce moscata, che se presa in dosi eccessive può causare allucinazioni. Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale”.