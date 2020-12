Capodanno ‘casalingo’ in appartamento, festa con pochi intimi tra le mura domestiche? In ogni caso tute, ciabatte e pigiamoni sono off limits. “Non bisogna lasciarsi andare”, avverte il conduttore televisivo, stilista e wedding planner Enzo Miccio. “In realtà la situazione è delicata – dice all’Adnkronos – il momento che stiamo vivendo è terribile. Ma una serata importante, di amor proprio, ce la meritiamo davvero. Far festa, anche in due con il proprio partner perché non conta la quantità, ma la qualità, sperando che il 2021 sia migliore di quello appena trascorso. Anche perché peggiore credo e mi auguro sia difficile”.

