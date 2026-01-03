13.4 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Animali

Capodanno e animali in Italia

Capodanno e animali in Italia

La notte di Capodanno è un momento carico di magia, in cui le persone si riuniscono con la famiglia e gli affetti più cari per celebrare nuovi inizi e cicli che si chiudono e altri che si aprono. Tuttavia, per gli animali, questa notte può essere un’esperienza traumatica a causa dei fuochi d’artificio, che rappresentano uno degli aspetti più critici del Capodanno.

I fuochi d’artificio possono provocare reazioni incontrollate e pericolose negli animali, che possono fuggire da giardini e cortili nel tentativo di scappare dal frastuono, finendo per essere investiti da auto o perdendosi in luoghi a loro sconosciuti. L’Associazione Italiana difesa animali e ambiente ha stimato la morte di circa 400 esemplari di animali domestici e selvatici a causa dei fuochi d’artificio.

Gli animali anziani o cardiopatici sono quelli più colpiti, poiché possono andare incontro a infarti dovuti dallo stress acustico. Anche gli animali selvatici, come gli uccelli, possono essere disorientati dalle luci e dai frastuoni dei fuochi d’artificio. Per evitare che il Capodanno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, l’OIPA ha stilato un decalogo con regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare gli animali.

I consigli includono quello di proteggere gli animali allontanandoli dai luoghi di festeggiamento, non lasciarli soli e tenere la televisione o la radio accesa con un volume moderato per ovattare il rumore esterno. Inoltre, non si consiglia di somministrare calmanti o tranquillanti fai da te, ma piuttosto di consultare in anticipo un veterinario o un comportamentalista per valutare una terapia adeguata. Un’altra soluzione utile potrebbe essere quella di organizzare un piccolo viaggio in luoghi più isolati, come zone di montagna o aree lontane dai centri abitati.

