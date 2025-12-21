Capodanno e animali domestici

Ogni anno, quando si avvicina la mezzanotte del 31 dicembre, in molte città italiane e nel mondo, lo spettacolo dei fuochi d’artificio è il simbolo classico del Capodanno. Tuttavia, per i nostri animali domestici e non solo, quei botti possono essere fonti di paura, stress intenso e persino pericolo.

Il rumore dei fuochi d’artificio è percepito in modo molto diverso dagli animali rispetto agli esseri umani. Cani e gatti, ad esempio, hanno un udito fino a quattro volte più sensibile del nostro e possono percepire i suoni come molto più intensi e minacciosi. Questa percezione distorta può scatenare comportamenti di paura e panico, come tremori, fuga, aumento della salivazione o del ritmo respiratorio, tentativi di sfuggire al rumore, oppure blocco totale.

La fauna selvatica non è esente da questi effetti: uccelli, piccoli mammiferi e animali nei parchi o vicino a zone di fuochi possono essere spaventati, disorientati o persino abbandonare i loro rifugi naturali durante le esplosioni. Per ridurre l’impatto sui nostri animali, è possibile adottare alcune strategie concrete, come preparare l’ambiente di casa tenendo gli animali al chiuso, creando un rifugio sicuro e utilizzando musica rilassante o rumore bianco per mascherare i boom dei botti.

Inoltre, è possibile giocare suoni registrati di fuochi d’artificio a basso volume e associarli a momenti piacevoli per desensibilizzare gradualmente l’animale. Restare vicino al proprio animale, parlargli con tono calmo e rassicurante, distribuirgli coccole e attenzioni può aiutare a ridurre l’ansia. Esistono anche giubbotti o vestiti antistress che forniscono una lieve pressione sul corpo e possono aiutare alcuni cani a calmarsi.

Collari identificativi e microchip aggiornati sono fondamentali nel caso in cui un animale impaurito riesca a fuggire. Se il comportamento dell’animale è estremamente ansioso o mostra segni di forte distress, è possibile rivolgersi al veterinario per valutare modi professionali di gestione della paura. Con piccole attenzioni, consapevolezza e qualche accorgimento pratico, possiamo fare in modo che la notte di festa sia rispettosa e serena per tutti.