Capodanno quest’anno Mediaset lo festeggerà con un bel concertone.

L’esperimento dello scorso anno (di ammortizzare i costi e festeggiare Capodanno con una puntata del Grande Fratello Vip) non sembrerebbe essere piaciuto ai piani alti. Per questo motivo – per celebrare l’arrivo del 2022 – Canale 5 proporrà il suo classico concerto di fine anno.

A condurlo sarà un’inedita coppia, come rivelato da TvBlog, formata da Federica Panicucci (ormai una habitué dei Capodanno di Mediaset) e da Albano, ora in forza su Rai1 nel cast di Ballando con le Stelle.

“Secondo le informazioni che abbiamo potuto raccogliere alla conduzione del Capodanno di Canale 5 ci sarà Federica Panicucci, che torna quindi alla guida di questo prestigioso programma dopo esserne stata la conduttrice nelle edizioni del 2017, 2018 e 2019 […] La bella e brava ex centralinista di Portobello non sarà da sola, ma sarà accompagnata da uno che di musica e di canto se ne intende e parecchio. Albano”.

Il concerto si dovrebbe tenere a Bari, come fatto nelle ultime edizioni. Ovviamente anche Rai1 schiererà il suo classico concerto, condotto nuovamente da Amadeus. Ora la gara sarà quella di ‘accaparrarsi’ il cantante di turno. Le case discografiche fremono.