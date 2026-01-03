Capodanno degli animali a Roma

A Roma, il Capodanno è stato particolarmente difficile per gli animali. Molti parrocchetti e gheppi sono stati trovati a terra feriti a causa di scontri con vetrate e palazzi. I pettirossi, sfiniti dal freddo e dalla fame, sono stati costretti a volare per ore in cerca di un rifugio. Anche i ricci sono stati trovati disorientati, mentre molti gatti sono scomparsi e cani sono scappati o morti investiti.

Secondo Alessandro Polinori, presidente della Lipu, che gestisce il Centro Recupero Fauna Selvatica a Villa Borghese, “in migliaia di animali sono in fuga, molti feriti”. Il bilancio è destinato a crescere di ora in ora, poiché ci stanno arrivando segnalazioni di uccelli feriti anche ai Castelli Romani. I botti provocano uno choc tale da causare infarto, ma anche disorientano tanto che molti esemplari si schiantano contro cavi dell’alta tensione o palazzi.

Tutte le specie sono coinvolte, dai ricci disorientati a Ostia ai capinere e gabbiani con ali spezzate in zona più centrali. Gli storni, terrorizzati, sono in grado di volare via da Roma macinando decine di chilometri prima di fermarsi. Al canile di Muratella sono già sette i cani entrati, mentre l’Enpa Roma ha raccolto numerose segnalazioni di animali feriti o dispersi.

Sui social, sono centinaia gli appelli per ritrovare i propri amici pelosi, cani ma anche gatti. Le volontarie della colonia di piazza Vittorio stanno vivendo ore di grande ansia, poiché i gatti terrorizzati si rifugiano anche in pertugi e temono per la loro sorte. Emanuela Bignami, presidente della Lega Nazionale Difesa del cane, sezione Ostia, chiede una task force dedicata al controllo dell’ordinanza anti-botti, mentre Monica Cirinna, animalista ed ex senatrice del Pd, critica l’ordinanza del Comune che vieta i botti, definendola “ridicola” e “inutile” senza reali controlli e sanzioni.