Capodanno, Daniel Harding dirige il tradizionale Concerto alla Fenice

Torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, che anche quest’anno sarà trasmesso da Rai Cultura in diretta televisiva su Rai 1. A dirigere la ventesima edizione del prestigioso evento sarà il maestro Daniel Harding, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice – quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani – e due solisti d’eccezione: il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso.

Il direttore britannico sarà per la quarta volta sul podio del teatro veneziano per Capodanno, avendo già diretto i concerti nel 2011, nel 2015 e nel 2021. “Sono onorato di dirigere questo concerto che fa parte ormai della mia storia musicale”, ha affermato Harding oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Questo concerto è un regalo culturale di Venezia all’Italia e al mondo e a noi artisti invitati”, ha aggiunto.

Sollecitato dalle domande del sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, Harding ha anche parlato della sua attività di pilota per Air France che ora affianca a quella di direttore d’orchestra. “Se la vita che abbiamo è una, questo è un modo per averne due”, ha detto sorridendo il maestro, sostenendo che la nuova attività arricchisce anche le sue direzioni d’orchestra, ora tuttavia un po’ più distanziate nel tempo. “Ma il grande maestro Claudio Abbado mi avrebbe rimproverato lo stesso, perchè dirigo ancora troppi concerti”, ha concluso con tono scherzoso Harding.

Il sovrintendente Ortombina ha ringraziato Harding per aver accettato di dirigere nuovamente il concerto di Capodanno, che presenta “un programma molto vario incentrato sulla musica italiana con qualche eccezione: è un modo ancora una volta anche per segnalare il primato italiano nelle composizioni d’opera”. Ortombina ha anche ricordato che nel concerto verranno ricordati alcuni anniversari lirici e “alcuni messaggi a partire da ‘Va pensiero’ che è il nostro brano più significativo dal punto di vista dei valori”.

Il concerto di Capodanno è già un successo, con i biglietti tutti esauriti già da novembre, con un incasso totale da record pari a 670 mila euro, come precisato dal direttore generale del Teatro La Fenice, Andrea Erri.

Il programma musicale si comporrà di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l’esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 ‘L’italiana’ di Felix Mendelssohn Bartholdy, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con “Va, pensiero, sull’ali dorate” dal ‘Nabucco’ di Giuseppe Verdi, con “Padre augusto” dalla ‘Turandot’ di Giacomo Puccini e con il brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla ‘Traviata’ di Verdi.

Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 alle ore 12.20 del giorno di Capodanno e sarà poi riproposta in differita su Rai 5 alle ore 18.45. Il concerto sarà trasmesso in diffusione integrale su Rai Radio 3 la sera stessa di Capodanno alle ore 22.30 e su Rai 5 nel giorno di giovedì grasso, il 16 febbraio 2023, alle ore 21.15. L’evento è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e wdr. Main partner Intesa Sanpaolo.

Il programma musicale si aprirà con la Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 ‘L’italiana’ di Felix Mendelssohn Bartholdy: eseguita per la prima volta alla Royal Philharmonic Society di Londra il 13 maggio 1833, l’opera nacque durante il viaggio che il musicista compì in Europa tra il 1829 e il 1831, sull’onda delle emozioni vissute nelle città italiane.

La seconda parte della scaletta proporrà una serie di brani amatissimi del repertorio lirico firmati Wolfgang Amadeus Mozart, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Mozart darà il la, con l’ouverture delle “Nozze di Figaro”. Dopo il celeberrimo “Panorama” dalla ‘Bella addormentata’ di Čajkovskij, seguiranno due pezzi di bravura rispettivamente per il soprano e per il tenore: “Casta diva” dalla ‘Norma’ di Vincenzo Bellini e una pagina dal repertorio francese, “La fleur que tu m’avais jetée” dalla ‘Carmen’ di Georges Bizet.

Sarà poi la volta del coro “Che del ciel che degli dei” dalla “Clemenza di Tito”, e un pezzo orchestrale, l’intermezzo dalla “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, che sarà seguito da due arie pucciniane: “Quando m’en vo'” dalla ‘Bohème’ e “Nessun dorma” dalla ‘Turandot’.

L’Allegro vivace dall’ouverture del “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini introdurrà il gran finale che sarà, come ormai consuetudine, con tre brani corali di grandissima presa: “Va, pensiero, sull’ali dorate” dal ‘Nabucco’ di Verdi, “Padre augusto” dalla ‘Turandot’ di Puccini e l’immancabile brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla ‘Traviata’ verdiana.

Nella diretta televisiva di Rai 1, la musica del Concerto di Capodanno sarà punteggiata da alcuni momenti danzati, creazioni coreografiche di Davide Bombana interpretate dai ballerini del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi.