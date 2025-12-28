11.4 C
Animali

Capodanno: come proteggere gli animali domestici

Capodanno: come proteggere gli animali domestici

Lo scoppio di petardi e fuochi d’artificio rappresenta una minaccia per gli animali domestici, poiché può causare loro traumi e disorientamento, e di conseguenza ansia e stress. Lara Ognibene, un’educatrice cinofila e presidente dell’associazione “I Randagi Animal’s Dream”, fornisce consigli e accorgimenti per proteggere gli animali domestici durante la notte di Capodanno, al fine di garantire la loro sicurezza.

