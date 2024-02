Capodanno cinese a NY: parate, cibo e fuochi

La Chinatown di New York si prepara a festeggiare il Capodanno Cinese in grande stile, con grandi eventi culturali e l’attesissima parata tradizionale lungo le strade della città, tra fuochi d’artificio e cibo saporito: ci sarai anche tu?

L’anno del drago sta arrivando! Per il Capodanno Lunare (o Capodanno Cinese), New York dà sempre il massimo: non solo l’enorme parata a Chinatown, ma anche eventi, danze tradizionali, spettacoli e cene, fino alla tradizionale Festa delle Lanterne.

In questa guida troverai tutto ciò che devi sapere se hai in programma una vacanza a New York in questo periodo, dai ristoranti dove fare una scorpacciata di prelibatezze cinesi alle iniziative organizzate per una delle celebrazioni più attese dell’anno.

Quando è il Capodanno Cinese

Secondo la cultura cinese l’inizio di ogni mese coincide con la luna nuova: per questa ragione le festività non hanno una data fissa. L’inizio del nuovo anno, ossia il Capodanno Lunare, coincide con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno e quindi durante il periodo che va dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Seguendo il nostro calendario gregoriano, nel 2024 il Capodanno Cinese sarà il prossimo 10 febbraio con la Festa di Primavera e l’ingresso nell’Anno del Drago, che durerà fino al 28 gennaio 2025.

Guida agli eventi del Capodanno Cinese di New York

La Festa di Primavera è molto sentita da tutta la comunità orientale, perché, come per noi il Natale, è una festa in cui le persone onorano le divinità domestiche e celesti ed è un momento in cui la famiglia si riunisce per festeggiare.

A New York c’è una delle più importanti comunità cinesi del mondo occidentale, tanto che la Chinatown di Manhattan è in assoluto la più conosciuta. È normale dunque che nella Grande Mela siano migliaia le persone che partecipano e assistono ai festeggiamenti, anche perché il periodo delle festività è di due settimane e vedono il loro culmine con il Lantern Festival il 24 febbraio.

Ecco allora i 10 eventi principali da non perdere per festeggiare il Capodanno Lunare a New York. Pronto a indossare qualcosa di rosso?

1. Una mostra fotografica a Lower Manhattan

Le iconiche celebrazioni del Capodanno Lunare di Lower Manhattan sono state di ispirazione per un’accattivante mostra fotografica di Edward Cheng. La mostra, intitolata “Walking with Lions and Other Chinatown New Year Traditions (伴獅巡埠-過年習俗)”, documenta i rituali e le tradizioni storiche del sempre resiliente quartiere e della sua comunità attraverso la pellicola 35mm dell’artista.

La mostra, che include anche l’opera “Lion Dancer, 2024” dell’artista Warren King, una scultura ispirata alle incisioni in lacca rossa delle dinastie Ming e Qing, inizierà il 1° febbraio e durerà fino al 25 febbraio.

2. Una cena con vista sull’Hudson al Pier 57

Alla Platform by James Beard Foundation, una cucina a vista all’avanguardia all’interno del Pier 57 accoglie due dei giovani chef più interessanti di New York: Zhan Chen, del ristorante stellato cantonese-americano Potluck Club, e Helen Nguyen, chef e proprietaria del locale vietnamita Saigon Social. Venerdì 2 febbraio organizzeranno una cena speciale proprio in occasione delle feste per il nuovo anno.

Puoi accomodarti a un tavolo tradizionale o direttamente al bancone per ammirare i due talentuosi chef mentre preparano alcuni dei loro piatti preferiti per il Capodanno lunare, con un menu che include pancetta di maiale brasata con succo di cocco, torte di ravanello con marmellata di lapcheong, anatra con involtini di riso confit e altro ancora.

3. Il Lunar New Year Festival al Met

Sabato 3 febbraio il Met ospiterà spettacoli, attività interattive e laboratori adatti a tutte le età. L’evento è incluso con l’ingresso al museo e non è richiesta la prenotazione.

4. Un festival per famiglie organizzato dal China Institute

Il China Institute celebra l’Anno del Drago facendo arrivare dalla Cina molti artisti, che condurranno una miriade di attività perfette per le famiglie. L’evento, il 4 febbraio, inizierà con la danza del leone e con lo spettacolo di marionette Taishun, seguite da una serie di laboratori, come quello sul ricamo Taizhou, sulla scultura con la pasta di riso, sulla preparazione del tè della dinastia Song. Il programma completo della giornata è sul sito dell’istituto.

5. Shopping e spettacoli all’Hudson Yards

Fino al 12 febbraio il centro commerciale Hudson Yard ospita una serie di eventi e iniziative, tra cui la danza del leone e il volteggio dei nastri colorati, in collaborazione con il New York Chinese Cultural Center. Ogni sabato fino al 10 febbraio ci terranno spettacoli gratuiti, in una scia di decorazioni, lanterne e ghirlande rosse.

Gli appassionati di shopping possono acquistare una capsule collection in edizione limitata e diverse specialità alimentari presso i negozi. Il brand Martell Cognac brinderà all’Anno del Drago con un negozio pop-up e oltre 21 cocktail speciali (come il Red Dragon Sidecar e il Lunar Old Fashioned), etichette personalizzate, consigli sui cocktail basati sul tuo segno zodiacale e molto altro.

6. Il Capodanno Lunare al Lincoln Center

Il 9 e il 10 febbraio il Lincoln Center, nel David Rubenstein Atrium, ospiterà una serie di eventi a ingresso gratuito per il Capodanno Cinese, tra cui karaoke, meditazione, arti e mestieri, dimostrazioni tradizionali, DJ dal vivo, deliziose prelibatezze e una festa per famiglie con l’esibizione del Tai Look Lion Dance Team. È consigliata la prenotazione per assicurarsi l’ingresso.

7. Partecipare al Dragonpalooza del Chop Suey Club

Pochi altri club organizzano feste divertenti ed esagerate come il Chop Suey Club, il negozio e associazione culturale con sede nel Lower East Side. Guidato dalla mente creativa Ruoyi Jiang, il Chop Suey è noto per aver organizzato eventi che fondono la tradizione cinese con la moderna sensibilità asiatico-americana.

Nella cultura cinese, l’Anno del Drago è il più propizio di tutti. Ecco perché Chop Suey sta organizzando la sua più grande festa di Capodanno Lunare di sempre domenica 11 febbraio all’Olly Market di Chelsea (West 26th Street) dalle 20:00 all’1:00. Al Dragonpalooza ci saranno eventi tradizionali come la danza del drago, ma anche spettacoli meno tradizionali e più in linea con i tempi.

8. Ammirare la danza del leone sul porto

Il New York Chinese Cultural Center e il South Street Seaport Museum stanno collaborando per organizzare una scenografica celebrazione del Capodanno Lunare al Seaport nel centro di Manhattan sabato 17 febbraio dalle 11:00 alle 17:00. L’evento, che sarà diffuso in tutto il porto marittimo, includerà la tradizionale danza del leone a partire dalle 13:00 e laboratori gratuiti di artigianato cinese e calligrafia tenuti da esperti del Centro Culturale.

9. La rassegna di eventi di Think!Chinatown

Think!Chinatown, l’organizzazione no-profit intergenerazionale che sostiene la Chinatown di Manhattan attraverso l’arte, la narrazione e il coinvolgimento del quartiere, ti farà entrare nello spirito del Capodanno lunare con una serie di eventi comunitari divertenti e gratuiti per tutto il mese di febbraio, tra cui la creazione di decorazioni chuanghua con l’artista Ling Tang, un workshop con Alison Kuro che approfondisce la pratica di costruire altari, una sala da tè, arte e artigianato popolare tradizionale e la parata annuale su Mott Street, completa di danza del leone, lancio di coriandoli e presentazione del progetto annuale senza scopo di lucro Lantern Artist-in-Residency. Il programma completo è sul sito dell’organizzazione.

10. L’imperdibile parata del Capodanno Cinese

Per concludere le festività natalizie, il 25 febbraio 2024 a partire dalle ore 13 torna l’annuale parata del Capodanno Cinese di Chinatown con la danza del drago e del leone, abiti straordinari, artisti di arti marziali e tanto altro ancora. Il giorno della parata nel cuore di Chinatown, su Bayard Street tra Mott e Mulberry Street, ci saranno moltissimi stand con cibo e oggetti per celebrare questa giornata indimenticabile.

Altre destinazioni per festeggiare il Capodanno Lunare

In tutto il mondo, la comunità cinese si sta preparando a festeggiare in grande: se in questo momento non riesci ad assistere al Capodanno Lunare di New York, puoi seguire una delle numerose parate in Europa, dove ci sono moltissime Chinatown storiche, o restare in Italia: anche le comunità di Milano, di Roma e di Prato sono pronte a festeggiare l’arrivo dell’anno del Drago di Legno.