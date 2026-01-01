9.2 C
Animali

Capodanno, cani morti per paura in Italia

Capodanno, cani morti per paura in Italia

Un cane di quartiere a Salerno è morto a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, ma non è l’unico ad aver perso la vita quella notte. Tra i botti, le urla e i fuochi d’artificio, anche un cane ospite del canile “Il Parco degli Animali” di Firenze è morto a causa della paura, con il cuore che ha ceduto.

Nonostante i soccorsi e le sensibilizzazioni delle associazioni animaliste, il cane è deceduto. L’annuncio della sua morte è stato pubblicato sui canali social dell’associazione, dove sono stati espressi centinaia di messaggi di dispiacere e critica.

Il WWF aveva lanciato un appello per sostituire i botti con opzioni a basso impatto acustico, come i giochi di luci, per tutelare animali e persone fragili. Tuttavia, l’alternativa più salutare non è stata accolta.

Anche i veterinari di tutta Italia hanno sostenuto la limitazione di botti e petardi, diffondendo consigli su come proteggere gli animali domestici. Tuttavia, molti cani e gatti vivono ancora in rifugi all’aperto, dove non è possibile attutire i rumori forti, e restano vittime inascoltate.

Inoltre, un pensiero va a tutti gli animali selvatici e a quelli abbandonati sulle strade delle grandi città, che spesso pagano con la vita lo svago umano insensato.

