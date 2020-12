Arriva la ‘Bomba Covid’ di Capodanno e scatta l’appello contro i fuochi illegali. Collaborazione tra forze dell’ordine, cittadini e negozi autorizzati alla vendita dei fuochi d’artificio e la lettura approfondita della ‘Piro Guida’ dell’Associazione Pirotecnica Italiana (AssPi) sono tra gli strumenti per combattere la vendita di fuochi d’artificio illegali, pericolosi perché prodotti con materiale altamente pericoloso. Lo sottolinea Nobile Viviano, presidente dell’AssPi che attraverso l’Adnkronos lancia un appello ai cittadini perché “non acquistino fuochi d’artificio illegali da persone che non sono autorizzate e non sono preparate adeguatamente alla produzione di questi pericolosi artifici, come quello che è protagonista quest’anno sul mercato clandestino, la ‘bomba Covid'”, erede dei famigerati ‘botti’ ‘il pallone di Maradona’ e ‘Bin Laden’.

