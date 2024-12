Capodanno al Circo Massimo: Con MAHMOOD, TONY EFFE e MARA SATTEI

Roma si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con il tradizionale concerto di Capodanno che si terrà al Circo Massimo. Giunto al suo terzo anno consecutivo, questo evento è diventato un appuntamento fisso e trasformerà il cuore della Capitale in un palcoscenico di festa e musica. L’organizzazione è curata da Roma Capitale, con il supporto di RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Il concerto avrà inizio il 31 dicembre alle 21:30 e ospiterà tre importanti artisti della scena musicale contemporanea: Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei.

Le performance dal vivo di questi artisti promettono di regalare al pubblico momenti indimenticabili. Dopo la mezzanotte, la festa continuerà con lo show di Don Cash e un DJ set esclusivo di Mauro Zavada Mandolesi, firmato Dimensione Suono Roma, per assicurare intrattenimento fino a notte fonda.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di salutare un anno significativo come il Giubileo con una serata musicale di alta qualità, rivolta soprattutto ai giovani. Ha evidenziato come la scelta del Circo Massimo e di artisti di fama, in cima alle classifiche musicali, sia mirata a creare un’atmosfera di allegria per quanti vorranno unirsi a Roma in questo momento di festeggiamento.

L’Assessore Onorato ha espresso la propria soddisfazione per poter annunciare, per il terzo anno consecutivo, questo grande concerto gratuito di Capodanno. Ha menzionato come Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei siano artisti di successo che attraggono grandi folle e che l’evento rappresenta una grande opportunità per la città, offrendo ai giovani la possibilità di assistere a concerti dal vivo senza alcun costo. Ha inoltre sottolineato il valore turistico ed economico di questo evento per Roma, evidenziando l’importanza di rendere la cultura accessibile a tutti, specialmente a quei ragazzi che potrebbero non avere la possibilità di partecipare a concerti a pagamento.

In conclusione, il concerto di Capodanno al Circo Massimo si preannuncia come un evento imperdibile, ricco di musica e divertimento, all’insegna della condivisione e della gioia collettiva.