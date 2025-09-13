25.2 C
Capodanno al caldo: le migliori mete tropicali 2026

Mentre l’Europa si copre di neve e le piazze si illuminano per Natale, molti sognano un Capodanno diverso, trascorso sulla sabbia, sotto il sole. Ecco alcune mete esotiche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno al caldo.

La Thailandia è perfetta per chi cerca avventura e relax. A gennaio, le temperature medie sono attorno ai 27°C. Bangkok offre un mix di templi, mercati e cibo di strada, mentre a Chiang Mai si possono visitare monasteri e monti. Le spiagge del sud, come Krabi e Phuket, attirano con paesaggi da sogno e attività acquatiche.

In Guadalupa, un Capodanno tropicale attende i visitatori. Plage de Grande-Anse e Plage de la Caravelle sono ottime per nuotare e rilassarsi. Chi cerca atmosfere più selvagge può visitare Plage de Malendure, famosa per lo snorkeling tra fondali coloratissimi.

Zanzibar, conosciuta come l’isola delle spezie, è ideale per un Capodanno esotico. Le sue spiagge coralline e i villaggi di pescatori offrono un ritmo di vita tranquillo. In Stone Town, patrimonio UNESCO, si può esplorare la ricca cultura locale.

Il Kenya permette di unire natura e relax. Dopo un safari tra elefanti e leoni, le spiagge di Diani e Watamu offrono un’esperienza autentica, con acque cristalline e sabbia bianca.

Le Maldive, con temperature tra i 26°C e i 31°C, sono perfette per chi vuole lasciarsi andare al relax, tra palme e lagune blu.

Dubai, con il suo skyline futuristico, ospita eventi chic per il Capodanno, tra grattacieli e mercati tradizionali.

Infine, Miami è la meta ideale per chi cerca festeggiamenti vivaci, con musica, eventi spettacolari e una folla cosmopolita pronta a festeggiare.

