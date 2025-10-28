Capodanno ad Ancona: doppio evento tra musica e festa

Ancona si prepara a festeggiare il Capodanno con novità interessanti. Quest’anno, la celebrazione avrà luogo in due parti: un dj set si svolgerà in piazza Cavour il 31 dicembre, mentre un concerto si terrà la sera precedente o nei giorni che lo precedono al Piano. Dopo il brindisi di mezzanotte, il countdown per l’anno nuovo avverrà sul palco di piazza Cavour.

Il Comune ha deciso di adottare una strategia di “spending review”, riducendo l’investimento rispetto ai circa 160mila euro spesi in passato. Entro la fine del mese, è prevista una variazione di bilancio che destinerà fondi alle festività natalizie e agli eventi nei weekend organizzati dai commercianti. L’assessore Eliantonio non ha rivelato l’importo previsto per i festeggiamenti, ma le risorse disponibili attualmente non consentono investimenti paragonabili a quelli dell’anno precedente, nonostante un contributo di 40mila euro confermato dalla Regione.

Sono già arrivate proposte da promoter regionali per il dj set di piazza Cavour. Tra le idee ci sono artisti nazionali, dj famosi o team di stazioni radio. Al Piano, ci si aspetta un concerto di un artista affermato.

Quest’anno, il Piano entrerà nel cartellone degli eventi natalizi grazie alla sollecitazione dei commercianti locali. Dopo le illuminazioni dell’anno scorso, si ripeterà l’allestimento luminoso, con un palco per spettacoli che culminerà nello show del Capodanno. L’evento “Ancona che brilla” inizierà il 29 novembre con l’accensione dell’albero.

Per quanto riguarda l’illuminazione, si prevede una spesa di 240mila euro, in aumento rispetto all’anno scorso. Ciò è dovuto all’attenzione maggiore per il quartiere del Piano, dove si prevede anche un maxi albero di Natale. Sopralluoghi lungo corso Carlo Alberto sono attesi per pianificare l’allestimento del palco.