Capodanno a Viterbo

La città si prepara a festeggiare il passaggio di testimone tra l’anno che sta finendo e quello che sta per iniziare con una serie di eventi che offrono musica per tutti i gusti, fontane danzanti e un pensiero per chi è in difficoltà. Il vicesindaco Alfonso Antoniozzi ha sottolineato la stretta collaborazione tra l’amministrazione, gli enti e le realtà culturali e imprenditoriali locali per organizzare le festività.

La notte del 31 dicembre sarà caratterizzata da un concerto a ingresso libero in piazza della Rocca, con musica a partire dalle 21 e l’esibizione dei Gemelli Diversi. Seguirà un dj set della discoteca Praja di Gallipoli e il fantasmagorico spettacolo delle fontane danzanti. Il servizio navette sarà disponibile per arrivare in piazza della Rocca e gli orari delle corse saranno reperibili sul sito del Comune.

Il 1° gennaio, il Teatro Unione ospiterà il concerto di Capodanno, diventato tradizione negli ultimi tre anni, con la Fondazione Carivit che regala alla città l’evento. La Fondazione ha acquistato 180 biglietti per il teatro da donare ai giovani pazienti del reparto oncologico dell’ospedale Santa Rosa e alle famiglie disagiate. Il concerto sarà diretto da Stefano Gullo e proporrà “Italian Songbook”, una progettualità originale che eseguirà pezzi musicali in chiave jazz. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Croce rossa e alla Caritas.

