Capodanno a Vincenza con la musica di Max Gazzè

La città di Vicenza ha organizzato un grande evento per l’ultimo dell’anno, che vedrà Max Gazzè in Viale Roma.

Come dichiara l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, quest’anno sarà un Capodanno “delle prime volte”, annunciando la presenza di Max Gazzè in viale Roma, a Vicenza. I fan della città veneta sono già in fermento a pochissime settimane dall’attesa serata.

Capodanno a Vicenza con Max Gazzè

Non c’è più alcun dubbio, il protagonista della notte di San Silvestro sarà Max Gazzè, preannunciando un evento strabiliante per il Comune vicentino. “Per la prima volta un grande artista sul palco del capodanno a Vicenza, e anche la location è un inedito”, annuncia Zilio.

Il cantante infatti si esibirà sul palco che verrà allestito in viale Roma, per un concerto programmato da mezzanotte alle 2.00. Si tratta di un evento gratuito, che potrà ospitare fino a 5mila persone.

Dalle 18, invece, i cittadini e i turisti che saranno in città troveranno aperto un Villaggio di Capodanno con area enogastronomica e intrattenimento di Radio Wow, con Stefano Mattara, Marco Cavax e la speciale animazione dell’emittente.

La città che acquisisce valore

Ospitando nella propria piazza la presenza di un grande artista come Max Gazzè, da al Comune di Vicenza la possibilità di rivitalizzare uno spazio che per troppi anni non è stato ben valorizzato.

L’amministrazione ha il desiderio di rendere la città più attrattiva, utilizzando questi grandi eventi per incentivare il proprio sviluppo economico e culturale. Il Concertone di Capodanno viene realizzato in collaborazione con sponsor pubblici e privati.