Capodanno a Vieste

Il Comune di Vieste sta preparando il “Capodanno in Piazza” per salutare l’arrivo del 2026 e ha aperto ufficialmente la ricerca del soggetto che curerà lo spettacolo e l’intrattenimento artistico della notte di San Silvestro. Con una determinazione del Settore Amministrativo, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali e dei relativi allegati.

L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni natalizie varato dalla Giunta comunale, che ha stanziato complessivamente 175.200 euro per allestimenti e eventi in città. Una parte di queste risorse, pari a 45.100 euro Iva inclusa, è destinata specificamente al Capodanno in piazza del 31 dicembre.

Per organizzare la serata, l’amministrazione intende individuare una società esterna che operi come fornitore del servizio. L’avviso pubblico è finalizzato a raccogliere preventivi e progetti da parte di operatori in possesso dei requisiti richiesti. Le proposte dovranno indicare nel dettaglio gli artisti coinvolti per la parte musicale, la struttura dello spettacolo, le modalità scelte per la componente visiva e scenografica, nonché il progetto di allestimento del palco, delle strutture di supporto e del service tecnico audio-luci.

L’obiettivo del Comune è quello di offrire a cittadini, giovani, famiglie e turisti una serata di festa e aggregazione nel cuore della città, capace di animare il centro e valorizzare l’immagine turistica di Vieste anche nel periodo invernale. Il Capodanno in piazza rappresenta infatti uno degli appuntamenti di maggiore richiamo del calendario di eventi locali, con ricadute positive anche sulle attività commerciali e ricettive.

L’avviso e i modelli allegati saranno pubblicati all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti del Dirigente”. Gli operatori interessati potranno scaricare la documentazione, predisporre il proprio progetto e partecipare alla selezione che si svolgerà tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.