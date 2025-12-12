Il concerto di Capodanno a Torino sarà uno degli eventi più attesi dell’inverno in città, non solo per la musica ma anche per l’atmosfera unica che celebrerà il nuovo anno. Tra maxi schermi, giochi di luce, ospiti speciali e migliaia di persone pronte a brindare, l’appuntamento di fine dicembre all’Inalpi Arena e il concerto di musica classica al Teatro Regio promettono un principio davvero spettacolare.

Il concerto vedrà la partecipazione dei Planet Funk, una delle band italiane più iconiche nel panorama elettronico e dance, famosi per hit come “Chase The Sun”, “Inside All The People” e “Who Said (Stuck In The UK)”. Accanto ai Planet Funk, il Torino Time prevede una serie di ospiti e opening act tra cui Irossa, un gruppo finalista del Torino Music Forum, le Bambole di Pezza e la rapper Beba. La serata proseguirà poi con il DJ Set fino a tarda notte.

L’apertura del concerto è affidata alle irossa, giovane formazione nata dal contest Pagella Non Solo Rock. A seguire saliranno sul palco le Bambole di Pezza, band rock-pop-punk da sempre attenta ai temi dei diritti e dell’uguaglianza di genere. La line-up prevede poi la presenza dei Planet Funk, collettivo conosciuto a livello internazionale che da un quarto di secolo contribuisce in modo significativo alla scena elettronica. La serata sarà guidata anche dalla rapper torinese Beba, che affiancherà Marco Maccarini nella conduzione.

Il concerto di Capodanno si svolgerà all’Inalpi Arena, il grande palazzetto polifunzionale situato nella zona sud della città. Per arrivare all’Inalpi Arena è possibile utilizzare la metropolitana, il tram, l’autobus o l’auto. La stazione di riferimento per la metropolitana è “Carducci – Molinette”, mentre per l’auto è consigliabile valutare i parcheggi di interscambio.

I biglietti per il concerto all’Inalpi Arena sono disponibili con un sistema di accesso basato su una cauzione di 5 euro, che verrà rimborsata integralmente entro due settimane dall’evento. Il pubblico può scegliere tra posti in piedi nel parterre oppure posti a sedere nelle tribune. La distribuzione dei biglietti è organizzata in più fasi, con aperture programmate alle ore 12:00 di lunedì 8, lunedì 15 e lunedì 22.

Infine, partecipare al concerto di Capodanno è anche un’ottima occasione per scoprire com’è vivere la città, almeno per qualche giorno, tra centro storico illuminato con le Luci d’Artista, mercatini natalizi e locali aperti fino a tardi. Torino dispone di una vasta offerta culturale, una linea metropolitana efficiente, una rete di tram e autobus capillare e servizi di bikesharing e carsharing, rendendola una città interessante non solo per una notte di festa, ma anche come possibile destinazione dove studiare, lavorare o trasferirsi.