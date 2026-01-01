Capodanno a Torino

Una lunga notte di musica e festa si è svolta il 31 dicembre all’Inalpi Arena, dove Torino ha salutato il nuovo anno con “Torino Time”, il concerto di Capodanno pensato per un pubblico ampio e trasversale. L’evento ha proposto un racconto musicale che unisce artisti affermati e nuove voci della scena contemporanea, con uno sguardo anche alla storia del Paese, ricordando gli 80 anni dal referendum del 1946 e il primo voto delle donne italiane.

Ad aprire lo spettacolo sono stati gli irossa, giovane gruppo nato dal contest Pagella Non Solo Rock e finalista del Torino Music Forum. Poi sono salite sul palco le Bambole di Pezza, storica band rock-pop-punk tutta al femminile, attiva da oltre vent’anni e da sempre impegnata sui temi dei diritti e dell’uguaglianza di genere.

Nell’attesa della mezzanotte si sono poi succeduti sul palco i Planet Funk, da 25 anni una delle realtà italiane più conosciute nel panorama elettronico internazionale, con brani come “Who said” o “Chase the sun”. Tra i protagonisti anche la rapper torinese Beba, che ha affiancato Marco Maccarini nella conduzione della serata.

Dopo la mezzanotte, è stato il tempo di Deejay Time Live, progetto nato dallo storico format radiofonico di Albertino con Fargetta, Molella e Prezioso: un viaggio nella dance dagli anni ’90 a oggi. Alla serata si legano anche gli auguri di fine anno del sindaco Stefano Lo Russo, che ha voluto affidare al Capodanno un messaggio di riflessione e prospettiva. Lo Russo ha dichiarato che Torino sta cambiando, restando fedele alla sua identità, e ha guardato al futuro, auspicando che il nuovo anno porti serenità, sviluppo e pace.