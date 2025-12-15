11.6 C
Capodanno a Roma

Il Capodanno nella Capitale sarà ancora una volta il grande concertone gratuito della città, con migliaia di persone pronte a festeggiare il 31 dicembre l’arrivo del nuovo anno tra musica live, conto alla rovescia di mezzanotte e spettacolo in uno dei luoghi più iconici di Roma.

La line-up del concertone di Capodanno a Roma è stata annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa dedicata ai grandi eventi di fine anno. I protagonisti sul palco del Circo Massimo saranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. Si tratta di tre artisti che, in tour a pagamento, registrano numeri impressionanti e che per il concerto Capodanno Roma si esibiranno in forma gratuita davanti al pubblico del Circo Massimo.

Il Concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo è previsto per la sera di mercoledì 31 dicembre e accompagnerà romani e turisti nel passaggio al 1° gennaio. L’orario di inizio indicativo è ore 21:00 e la durata sarà fino al conto alla rovescia di mezzanotte e oltre, con prolungamento nella notte del 1° gennaio.

Il concerto Roma Capodanno al Circo Massimo è tradizionalmente a ingresso gratuito e ad accesso libero, senza biglietti di acquisto. Anche per l’edizione è confermata la gratuità dell’evento, pur con controlli e settori regolamentati per motivi di sicurezza. Per il Capodanno al Circo Massimo sono previsti varchi di accesso dedicati all’area del concerto, controlli di sicurezza su borse e zaini, possibile utilizzo di metal detector agli ingressi e chiusura degli accessi al raggiungimento della capienza massima.

Per raggiungere il circo massimo Capodanno è fortemente raccomandato l’uso dei mezzi pubblici, anche alla luce delle probabili chiusure e deviazioni stradali previste per la notte di San Silvestro. Le fermate della metropolitana più vicine al Circo Massimo sono Circo Massimo, Colosseo e Piramide. Numerose linee di autobus e tram transitano nelle vicinanze del Circo Massimo e del centro storico.

L’utilizzo dell’auto privata è sconsigliato soprattutto per chi non conosce bene la città. In genere sono previste chiusure temporanee al traffico nelle vie limitrofe, l’estensione o modifica delle ZTL del centro storico, oltre a divieti di sosta e rimozione forzata in alcune aree vicine al Circo Massimo.

Chi non potrà essere presente fisicamente al Concerto di Capodanno potrà seguire la serata tramite media partner e canali istituzionali. Negli anni scorsi l’evento è stato trasmesso in radio, streaming online sui siti degli organizzatori o sui canali social e copertura da parte di TV e testate giornalistiche.

