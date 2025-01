Capodanno a Roma: chi ha cantato al posto di Tony Effe e chi era stato contattato (e ha rifiutato)

L’ultimo giorno dell’anno è stato complesso per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a causa delle polemiche e dei ritiri degli artisti programmati per il Capodanno. Innanzitutto, Gualtieri ha dovuto allontanare Tony Effe e, successivamente, gli artisti Mahmood, Emma e Mara Sattei hanno rinunciato a partecipare all’evento. A questo punto, il sindaco si è trovato nella necessità di modificare completamente il cast.

In un primo momento, Antonello Venditti aveva dato la sua disponibilità, ma la solidarietà dei suoi colleghi nei confronti di Tony Effe lo ha portato a ritirarsi. Così, Gualtieri ha optato per un programma diverso. La serata, iniziata alle 20.45 con un’esibizione di Taekwondo, ha visto poi la partecipazione di gruppi emergenti come Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles. Andrea Rivera ha portato un omaggio a Roma alle 21.30, seguito dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che ha coinvolto il pubblico con la pizzica. Alla luce di ciò, Franz Di Cioccio e i musicisti della Pfm hanno intrattenuto il pubblico, mentre i Culture Club, guidati da Boy George, hanno accompagnato i festeggiamenti fino a mezzanotte e oltre. La festa si è conclusa con il DJ set di Gabry Ponte, che ha fatto ballare il pubblico fino alle 2 del mattino.

Gualtieri ha commentato la serata definendola coinvolgente ed emozionante, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere l’evento un successo per la città di Roma.

Dall’altra parte, Tony Effe ha reagito alla sua esclusione organizzando un evento al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha registrato il sold out dei biglietti venduti a 10 euro. Sul suo profilo Instagram, ha espresso la sua frustrazione, sottolineando che è più facile attaccarlo che affrontare i veri problemi del Paese. Ha dichiarato di sentirsi un capro espiatorio, ma ha anche ricevuto sostegno dai suoi fan. Nonostante le polemiche, ha affermato di voler continuare a lavorare e ha espresso gratitudine verso il pubblico, promettendo di non ascoltare i giudizi di chi non conosce la sua musica. Ha chiuso il suo messaggio con un incoraggiamento per affrontare il futuro.