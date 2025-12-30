Capodanno a Rimini

9.1 C
Il Capodanno è un’occasione in cui anche gli stranieri scelgono di visitare l’Italia. Secondo l’analisi di Visit Rimini, la percentuale di riempimento degli alloggi sta raggiungendo l’85%, con una media del 15% di stranieri che scelgono Rimini come meta invernale. Ciò dimostra che la città è diventata una meta di vacanza anche durante il periodo invernale.

I numeri sono considerevoli, con circa 500 hotel aperti a Rimini, e testimoniano il gradimento della città anche in questo periodo dell’anno. L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, sottolinea che ci si prepara a un Capodanno molto positivo per il turismo, con buone notizie su arrivi e presenze provenienti dai territori dell’Emilia-Romagna.

La Regione ha annunciato risorse per la promozione turistica, con 18,4 milioni di euro destinati alle Aziende di promozione turistica e alle Destinazioni turistiche. Inoltre, oltre 3 milioni di euro saranno impiegati per la promo-commercializzazione delle imprese e degli enti locali. Questi investimenti sono il risultato del lavoro di squadra tra le Aziende di promozione turistica, le Destinazioni turistiche e i territori.

