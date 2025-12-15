Capodanno a Napoli con Claudio Cecchetto

La tradizione dello show di Capodanno in piazza del Plebiscito sarà seguita dalla discoteca a cielo aperto sul lungomare, con un lungo elenco di disc jockey, tra cui Gigi Soriani, i componenti di “Nostalgia ’90”, Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale, Giovanni D’Apuleo. Tra i nomi più noti, spicca quello di Claudio Cecchetto, che si esibirà come dj.

Cecchetto ha dichiarato di fare il dj da tutta la vita e di avere il suo posto dietro una console. Suonerà quindi dance, italodisco e i brani più famosi della sua carriera, quelli che gli sono rimasti attaccati alla sua immagine e alla sua storia. Ha affermato di avere esperienza nel riscaldare una pista da ballo, soprattutto in una notte speciale come il Capodanno.

Cecchetto si aspetta un’esperienza entusiasmante a Napoli, definendola città della musica. Ha lanciato molti talenti nel corso della sua carriera, tra cui 883, Jovanotti, Fiorello, Sabrina Salerno, Sandy Marton e Tracy Spencer, ma anche Amadeus, Gerry Scotti e Linus. Ha condotto Sanremo per tre edizioni consecutive e ha lanciato anche il famoso brano “Gioca jouer”, che è nato durante la registrazione di uno spettacolo televisivo.

Cecchetto ha inoltre affermato che la musica degli anni Ottanta e Novanta è diventata un classico e che la voglia di ballare rimane sempre, anche se i ragazzi non vanno più in discoteca. Ha dichiarato di non considerare la sua musica come nostalgia, ma come qualcosa che non passa mai di moda. Infine, ha sottolineato che la musica può durare nel tempo, a prescindere dal genere o dall’epoca in cui è stata creata.