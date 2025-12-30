6.4 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Spettacolo

Capodanno a Milano con Nuzzo Di Biase

Da stranotizie
Capodanno a Milano con Nuzzo Di Biase

Il Capodanno si avvicina e il Teatro Carcano di Milano ha in serbo una sorpresa per gli spettatori. La notte del 31 dicembre, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase presenteranno “NUZZO DI BIASE COMIC LATE SHOW”, uno spettacolo unico e coinvolgente che mescola commedia dell’arte, clownerie e teatro dell’assurdo. La coppia è nota per il suo linguaggio surreale e per la comicità imprevedibile, che renderà la serata indimenticabile.

Al termine dello spettacolo, ci sarà un brindisi e un dj set per salutare il nuovo anno in modo travolgente. Lo spettacolo inizierà alle 22.30 e i biglietti sono disponibili a un prezzo di 80 euro per posto unico intero. Il Teatro Carcano si trova in corso di Porta Romana, 63, a Milano. Non perdere l’occasione di trascorrere un Capodanno divertente e originale con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Articolo precedente
Cybersecurity Italia
Articolo successivo
Salute e alimentazione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.