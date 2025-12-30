Capodanno a Milano con Nuzzo Di Biase

Il Capodanno si avvicina e il Teatro Carcano di Milano ha in serbo una sorpresa per gli spettatori. La notte del 31 dicembre, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase presenteranno “NUZZO DI BIASE COMIC LATE SHOW”, uno spettacolo unico e coinvolgente che mescola commedia dell’arte, clownerie e teatro dell’assurdo. La coppia è nota per il suo linguaggio surreale e per la comicità imprevedibile, che renderà la serata indimenticabile.

Al termine dello spettacolo, ci sarà un brindisi e un dj set per salutare il nuovo anno in modo travolgente. Lo spettacolo inizierà alle 22.30 e i biglietti sono disponibili a un prezzo di 80 euro per posto unico intero. Il Teatro Carcano si trova in corso di Porta Romana, 63, a Milano. Non perdere l’occasione di trascorrere un Capodanno divertente e originale con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.