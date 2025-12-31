Capodanno a Latina con Paolo Conticini

I cittadini di Latina si preparano a festeggiare la notte di San Silvestro insieme a Paolo Conticini, che salirà sul palco per l’11esima edizione del Capodanno al Teatro D’Annunzio di Latina. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Latina, in collaborazione con Berti Live e Ventidieci, con il patrocinio del Comune.

La Pro Loco regala alla città una serata che è diventata ormai una vera tradizione: un appuntamento attesissimo, capace ogni anno di riempire il teatro D’Annunzio di entusiasmo, musica, eleganza e comicità, per accogliere insieme il nuovo anno nella sua cornice più prestigiosa.

Paolo Conticini, volto amatissimo di fiction, cinema, musical e televisione, noto per il talento versatile, la presenza scenica e la sua travolgente simpatia, guiderà il pubblico in un racconto brillante e coinvolgente fatto di aneddoti, musica, ironia e momenti che ripercorrono una carriera ricca di successi. Lo spettacolo “Il mio primo Capodanno” sarà arricchito da contributi fotografici, interazioni con la platea e performance musicali dal vivo, eseguite da una formazione di musicisti d’eccellenza.

Lo spettacolo ha inizio alle 22:15 e culminerà con il tradizionale brindisi di mezzanotte nel foyer del teatro D’Annunzio, dove artisti e pubblico accoglieranno il nuovo anno all’insegna della gioia, dell’arte e della convivialità. Paolo Conticini ha invitato i cittadini di Latina a unirsi a lui per la festa, pubblicando un video sulle pagine social del Comune di Latina in cui dice: “Il 31 dicembre vi aspetto tutti al teatro D’Annunzio di Latina, mi piacerebbe tantissimo festeggiare il Capodanno insieme. Vi aspetto. Io mi sto già preparando”.