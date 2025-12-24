11.7 C
Capodanno a Cogoleto con concerto e fuochi d’artificio

Da stranotizie
Mercoledì 31 dicembre a Cogoleto si tiene il Capodanno sotto le stelle, giunto alla sua terza edizione. Dalle ore 22, presso il Molo Speca, è in programma il concerto di Capodanno con i No Cap e i Magika 90: uno spettacolo senza pause con le migliori hit dance e non solo, dagli anni ’90 a oggi.

La musica sarà impreziosita da coreografie, spettacoli di luci e colori, effetti scenici e gadget per tutti, presentato da Franco Nativo. Il coinvolgimento accompagnerà fino ai fuochi d’artificio sul mare, dal Molo Raimondi, e al brindisi della mezzanotte, per poi proseguire con la musica anche nel nuovo anno. Inoltre, sarà disponibile un Photo Booth illimitato, così ognuno potrà portarsi a casa un ricordo della serata trascorsa con le persone più care.

In caso di maltempo, lo spettacolo pirotecnico potrebbe essere annullato e la programmazione subire alcune modifiche. Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook Cogoleto Turismo.

